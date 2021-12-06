التعليم العالي: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، وأمين صندوق تطوير التعليم.

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية؛ تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهوري بشأنها.

وأوضح التقرير، أنه جار التنسيق مع رؤساء الجامعات التكنولوجية لتنظيم الزيارات الميدانية المقرر القيام بها للجامعات التكنولوجية الثلاث «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية» خلال شهرى ديسمبر 2021، يناير2022.

وضع خريطة للجامعات التكنولوجية الجديدة

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع خريطة للجامعات التكنولوجية الجديدة بما يتفق مع أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، والتخصصات والبرامج الجديدة التى يحتاجها سوق العمل والصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي جامعات: طنطا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، السلام ببورسعيد التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية، طيبة التكنولوجية.

وافق المجلس على مقترح تشكيل مجلسي الجامعة لكل من: جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية لمدة عامين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

ضم مجمع الفيوم التكنولوجي لجامعة بني سويف

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لضم مجمع الفيوم التكنولوجي لجامعة بني سويف التكنولوجية، من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي وصندوق تطوير التعليم، ويأتى ذلك فى إطار توسعات الجامعة.

وأضاف التقرير أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية.