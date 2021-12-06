تسليم 11 عقدا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية، ومحمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

تسليم 766 عقدا

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 11عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، من بينها 6 عقود تقنين بمركز ومدينة بلطيم، وعقدين بمطوبس، وعقد تقنين بكل من كفر الشيخ وبيلا وقلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 766 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

محافظ كفر الشيخ: نعالج تراكمات سنوات ماضية

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.