 تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات كافة الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية، ومحمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

وأوضح «نور الدين» أنه جرى تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، كالتالي: «عقدين بمركز ومدينة بلطيم، و3 بمركز ومدينة دسوق، وآخر بسيدي سالم، ومثله ببيلا، و3 عقود تقنين بقلين، و5 بمطوبس، و3 بالحامول».

نور الدين: الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عقود التقنين التي سلمت للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 747 عقدا، مؤكدا أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

محافظ كفر الشيخ: نعالج تراكمات سنوات ماضية

وشدد اللواء جمال نور الدين: «نعالج تراكمات سنوات ماضية ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام؛ لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات كافة التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء جميع الشروط القانونية.