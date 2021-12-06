رصف شارع الجيش في قليوب بتكلفة 2 مليون جنيه

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات الطرق وأعمال الرصف التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب، بطول 1 كم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة،

وشدد المحافظ على دفع الأعمال وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

إزالة عقار لتعارضه مع توسعة الدائري

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة عقار سنتر عبده الكائن بشارع أحمد عرابي، والذي صدر له قرار إزالة لتعارضه مع أعمال توسعة شارع أحمد عرابي الجاري تطويره وتوسعته بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على تكثيف أعمال الإزالة على مدار 24 ساعة وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار حفاظا علي أرواح المارة.

توسعة طريق ترعة الإسماعيلية

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية بطول 10 كم، ليكون ثلات حارات مرورية بدلا من حارتين وإنشاء حواجز خرسانية على طول الطريق لحماية السيارات بدءا من كوبري المظلات ومستشفى الناس وحتى الطريق الدائري، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التطوير للحد من الكثافات المرورية في هذه المنطقة بمحافظتي القليوبية والقاهرة، حيث استمع المحافظ إلى شرح مجمل من مهندسي الموقع عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

كما كلف المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع جميع التراكمات من الأتربة والرتش على جانبي الطريق بدءا من الطريق الدائري وحتى حدود محافظة القاهرة .