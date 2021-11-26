محافظ القليوبية يناقش إجراءات انتخابات مجالس إدارة الجمعيات الزراعية

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالقليوبية، لمناقشة الإجراءات المنظمة لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ بفتح باب الترشح في 28 نوفمبر الحالي، ويتم إجراء الانتخابات علي 3 مراحل.

وحضر الاجتماع السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، ومدير عام مديرية الإصلاح الزراعي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية ومراقب عام التنمية والتعاون لمحافظتي الجيزة والقليوبية.

البرنامج الزمني لانتخابات الجمعيات التعاونية

وناقش الاجتماع البرنامج الزمني الخاص ببدء الترشيحات، والخطة الزمنية للانتخابات طبقًا للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2021 والخاصة بإجراءات الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالقليوبية ائتمان وإصلاح، حيث سيتم دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات بدءا يوم 20 مارس 2022 وتستمر حتى 11 أبريل 2022.

محافظ القليوبية: الدولة حريصة على دعم الفلاح

وأكد محافظ القليوبية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، متابعًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للفلاح من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي مما يوفر حياة كريمة للفلاح المصري.