محافظ القليوبية: أعمال الموجة الـ 18 مستمرة ولا توجد استثناءات

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالات المرحلة الثالثة للموجة 18، لليوم الثاني على التوالي، حيث قامت أجهزة المحافظة باستكمال أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بحوض التربيعة التابعة لقرية بلقس مركز ومدينة قليوب.

إزالة حالات بمساحة 1200 متر مربع

وأوضحت المحافظة أنه تم إزالة عدد 8 حالات تعد على مساحة 1200متر مربع، ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح، وتم البناء بالمخالفة خلال الفترة القليلة الماضية، بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح.

محافظ القليوبية: المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 مستمرة

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 مستمرة، مشددا على إزالة أي مباني مخالفة دون استثناء والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ال مخالفين، لافتاً إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية على دورها الفعال في مساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تنفيذ تلك الإزالات.

وأوضح المحافظ، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط.

جاءت الحملة بحضور كل من اللواء خالد جمال حكمدار أمن القليوبية واللواء مروان حبيب مساعد مدير أمن القليوبية، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.