محامي الضحية في محاكمة سفاح الإسماعيلية يطالب بتوقيع أقصى عقوبة

انطلقت فعاليات ثان جلسات محاكمة «سفاح الإسماعيلية» بمحكمة الجنايات ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، لسماع أقوال شهود عيان ومحامي الضحية ضد الاتهامات الموجهة ضد «عبد الرحمن» وشهرته دبور منفذ الجريمة البشعة.

المحكمة تستمع لمرافعة محامي الضحية ومطالب بالقصاص

كما استمعت المحكمة خلال كلية لمرافعة النيابة العامة، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، لسؤاله عن ارتكابه للواقعة وعن محاميه فأنكر المتهم صلته بالحادث.

واستمعت هيئة محكمة الإسماعيلية، إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت هيئه المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم كونه زهق المتهم دون رحمه واستلي بسكين وسيف للجز رأسه وفصله عن جسده بالطريق العام دون مراعاة للمشاعر المارة كونها جريمة لم تعهدها بتاريخ البشرية.

النيابة العامة: سفاح إسماعيلية ارتكب جريمة لم يشهدها التاريخ

وأضافت النيابة العامة، في مرافعتها أنه تم ارتكاب جريمة في أبشع صورها كونها واقعة للشاب في العقد الثالث من عمره واستعان بقتل النفس دون حق والتي تعد من أكبر الكبائر عن الله بعد الشرك به، فضلًا عن تمثيل بجثة المجني والتعدي عليه ببشاعة، مستشهدا بالتمثيل بجثة أحد الصحابة «حمزه بن عبد المطلب» وموقف رسول الله بتطبيق القصاص في تلك الواقعة ومعاقبة القاتل الماثل أمام العدالة.

واستشهدت النيابة العامة، بكافة مقاطع الفيديوهات والصور للواقعة التي حدثت في 1 نوفمبر حال تناول المتهم للتعاطي المواد المخدرة وبحوزته أسلحة بيضاء ووقعت عيناه على المجني عليه حال استقلاله دراجه ناريه وباغته من الخلف وانهال عليه بالقتل طعنا ونحر رأسه وهرول بالطريق العام مروعاً أمن وحياة المارة من المواطنين حاملًا سكينًا وساطورًا.

تفاصيل ابشع جريمة في تاريخ الإسماعيلية وترهيب المارة

في ذات السياق تقدم محامي الضحية بطلب عبر مرافعته أمام هيئة المحكمة بأهمية القصاص من قاتل موكله المتوفي بعدما استدرجه وقذف الرعب بقلبه برفعه ساطورًا وسكينًا وجزه رأسه مهددًا كل من يحاول الدفاع عن الضحية، لولا شجاعة العشرات من الأهالي وضبطه قبل تسليمه إلى الشرطة، مطالبًا بإحالته للمفتي وإعدامه شنقًا بتوقيع أقصي عقوبات القصاص على المتهم تنفيذًا للعدالة الناجزة.

كما نفت شقيقة سفاح الإسماعيلية، ما قاله شقيقها أمام المواطنين في مسرح الجريمة بشارع الثلاثيني، أنّه قتل المجني عليه انتقامًا لشرفه بعدما تعدى على شقيقته جنسياً، مؤكدةً أنّها لا تعرف المجني عليه ولم تراه في حياتها، ورأت صوره فقط بعد ارتكاب الواقعة، بينما جلست والدته تبكي قهراً على ابنها الذي ينتظر حكم الإعدام.