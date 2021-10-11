محافظة الدقهلية تعلن عن وظيفة قيادية خالية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الدقهلية عن حاجتها لتعيين، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بديوان عام المحافظة ضمن الوظائف التخصصية القيادية، وذلك للإشراف على الأعمال الخاصة بالشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ويشترط على المتقدم اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة2016 ولائحته ويبدأ التقديم للوظيفة من يوم 11/10/2021 حتى يوم 10/11/2021 لمدة شهر، وعلى من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية، قسم التعيينات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة

ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة القدرة على القيادة والتوجيه، والحصول على مؤهل عال يتوائم مع طبيعة العمل وقضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة .

المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة المعلن عنها في محافظة الدقهلية

مطلوب تقديم عدد 7ملفات «أصل +6 صور للملفات» كل ملف يتضمن الآتي:-

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات.

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

3- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم طوال مدة خدمته مدعما ذلك بالمستندات المؤيدة.

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

5- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد 2 صورة شخصية.