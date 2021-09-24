سقوط أمطار متفرقة على مراكز محافظة الدقهلية

شهدت مناطق متعددة في محافظة الدقهلية، مساء الخميس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وهو ما جعل الأهالي يستمتعون بسقوط الأمطار خاصة مع حالة الطقس المعتدل ونسمات الهواء الخريفية المنعشة.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وتساقطت الأمطار على عدة مناطق مثل بلقاس وجمصة وأجا والسنبلاوين، ومناطق من شربين، واستمرت لدقائق فقط، وكان معظمها أمطارا خفيفة لم تؤثر على حركة المواطنين في الشوارع.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء، وتزداد فرصة سقوط الأمطار مع تقدم الوقت كما توجد فرصة سقوط أمطار خفيفة على شرق القاهرة مع فجر الجمعة.

وأعلنت الوحدات المحلية حالة الطوارئ بها من أجل التصدي العاجل لأي أحداث يتسبب فيها هطول الأمطار

وسقطت الأمطار أمس الخميس، على عدة محافظات منها: البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، إلا أنها في معظمها كانت لوقت قليل وخفيفة إلا من بعض المناطق التي شهدت سقوط أمطار متوسطة.

توقعت الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم الجمعة

جاءت الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر، القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.