التعليم: مشاركة 4 مشروعات لطلاب التكنولوجيا في معرض قمة ريادة الأعمال بالغردقة

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري بمجمع الأميرية التكنولوجي، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق، وبحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والفنية للعاملين بالمجمعات التكنولوجية والتشديد على ضرورة إعداد تقارير متابعة الأداء بشكل دوري لتحسين مستوي الأداء.

بروتوكول تعاون بين شركة يابانية ومجمع التكنولوجيا بالفيوم

وأضاف «الحيوي» في البيان الصحفي -الصادر عن الصندوق- صباح اليوم، أن المجلس وافق خلال الاجتماع على مقترح مدير مجمع الفيوم بمخاطبة محافظ الفيوم لرصف الطريق أمام المجمع، ورفع خزان مياه الصرف الصحي غير المستغل والذي تبلغ مساحته حوالي 60 متر مربع من أمام المجمع، حفاظًا على الشكل العام للمجمع، كما عرض مدير المجمع تقريرا عن زيارة ممثل شركة يازاكي اليابانية (Yazaki) وهي شركة متخصصة في إنتاج ضفائر السيارات وذلك لرغبتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم.

ونوه «الحيوي» إلى أن المجلس وافق على مشاركة طلاب مجمعي أبوغالب وأسيوط ومشاركة عدد 4 طلاب في معرض قمة مصر لريادة الأعمال 2021، والذي سيعقد في الفترة من 20-22 ديسمبر بمدينة الغردقة.

وأشار «الحيوي» إلى توقيع مجمع أسيوط بروتوكول تعاون مع شركة «UP Pharm» مصر العليا للصناعات الدوائية لتدريب طلاب المجمع سواء في مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية أو مرحلة الكلية المصرية الألمانية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمدربين قسم تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء لقناطر أسيوط الجديدة تمهيداً لبدء تدريب طلاب مجمع أسيوط.

وأعلن الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، قبول 8 طلاب من مجمع أسيوط «2 من قسم تكنولوجيا الكهرباء و6 من قسم تكنولوجيا الميكانيكا» من خريجي المدرسة الثانوية التكنولوجية بالمجمع، من أصل 11 طالبا متقدمين في المنحة المقدمة من التدريب والتشغيل المهني المزدوج بألمانيا THAMM، وفي انتظار سفرهم في أواخر الشهر الحالي.

واختتم الاجتماع بتفقد أعضاء المجلس لمنشئات مجمع الأميرية والورش والمعامل ومتابعة أعمال الامتحانات بالمدرسة الفنية.