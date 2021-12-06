خروج 6 مصابين في انهيار منزل ببني سويف من المستشفى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي التضامن الاجتماعي، بتوفير كل أوجه الرعاية والدعم المطلوب لمصابي العقار المنهار بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، كذلك سكان المنازل المجاورة لحين صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في ضوء التقرير الفني الذي ستقدمه في هذا المجال.

كما كلف محافظ بني سويف رئيس المدينة نشأت معبد، بالتواجد والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت والتضامن والحماية المدنية، وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمتضررة جراء انهيار العقار.

وأوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، تم نقل المصابين وجثمانين المتوفين الثلاثة بسيارات الإسعاف لمستشفى إهناسيا، حيث أجريت لهم الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لتشخيص وضعهم الصحي.

وأشار إلى خروج 6 حالات من المصابين بعد تلقيهم الرعاية المطلوبة، والتأكد من استقرار حالتهم، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور في الفخذ والعضد واشتباه كسر في العامود الفقري، وجار التنسيق لتيسير إجراءات استخراج تصاريح الدفن وتسليم جثامين المتوفين لذويهم.

إخلاء 3 عقارات مجاورة للمنزل المنهار ببني سويف

وأخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، اليوم، 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار بقرية اسعد الوحش، والذي أسفر عن 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين، حرصا على سلامة المواطنين، لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة لبيان مدى سلامة تلك المنازل وتأثرها من عدمه.

مصرع 3 اشقاء وإصابة 9 آخرون بقرية ببني سويف

ولقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

أمن بني سويف يتلقى إخطارا بوقوع الحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أم ن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك ومسقوف بالخرسانة بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدينة إلى محل الواقعة.

أسماء 3 أطفال أشقاء ماتوا في حادث انهيار منزل ببني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لأطفال أشقاء وهم ملك بريك مبروك 11 سنة، وشقيقها «عبدالله»، 8 سنوات، و«سيف»، 12 سنة.

أسماء المصابين في حادث انهيار منزل ببني سويف

والمصابون هم أم هاشم هاشم عبد القادر، 60 سنة، مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، وبريك مبروك صالح، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر أبو شهبة، عامين، وأحمد وليد إبراهيم، 4 شهور، وبريك مبروك صالح، 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح، 45 سنة، وإيمان عثمان حمد، 23 سنة، وأحمد جمال عاشور، 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح، 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة.

ونُقلت الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيي اهناسيا المركزي وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.