مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 في انهيار منزل ببني سويف

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 أخرون، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدينة إلى محل الواقعة.

مصرع 3 أشقاء

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لأطفال أشقاء وهم ملك بريك مبروك 11 سنة، وشقيقها «عبدالله»، 8 سنوات، و«سيف»، 12 سنة.

أسماء المصابين

والمصابون هم أم هاشم هاشم عبد القادر، 60 سنة، مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، وبريك مبروك صالح، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر أبو شهبة، عامين، وأحمد وليد إبراهيم، 4 شهور، وبريك مبروك صالح، 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح، 45 سنة، وإيمان عثمان حمد، 23 سنة، وأحمد جمال عاشور، 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح، 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة.

ونُقلت الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.