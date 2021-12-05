حالة الطقس في بني سويف اليوم: لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى 21

يسود محافظة بني سويف، اليوم الأحد، طقس معتدل لطيف نهارا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 درجة مئوية، لتنخفض ليلا لتصل إلى 12 درجة مئوية مع الساعات المتأخرة من الليل، ليسود جو بارد.

درجات الحرارة في بني سويف اليوم

وتسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد 21 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء معتدلة لطيفة، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 12 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

تعليمات لرؤساء المدن بالاستعداد لموسم الشتاء في بني سويف

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء السيول، خاصة في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الاسبوع الجاري وما يصاحبها من انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر

ورفعت شركة مياه بني سويف درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.