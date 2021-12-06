ضربة جديدة لسفاح الإسماعيلية (4).. شقيقه ينصف الضحية بالأدلة: أخويا هددنا

ربما تكون الأسرة طرف خيط مهم في فهم شخصية سفاح الإسماعيلية الغامضة، وتتبع مسار التحولات المرعبة في حياته على مدار 29 عاما، منذ نعومة أظافره، حتى أصبح وحشا كاسرا، لا يهاب الدماء، ولا تهز قلبه توسلات الرحمة، إذ فجرت الأم، خلال الجزء الثالث من التحقيقات، التي تنفرد «الوطن» نشر نصها على حلقات، مفاجآت مثيرة عن ملابسات الجريمة، كاشفة جوانب من الظلام الذي أحاط بابنها المتهم بذبح الرجل المسن «أحمد محمد صديق»، أمام أعين الأهالي والمارة بشارع البحري بالإسماعيلية، حيث فصل رقبته عن جسده، في عز الظهيرة، وتجول بين مئات المواطنين.

ضربة جديدة لسفاح الإسماعيلية

تسير «الوطن»، في الجزء الرابع مع التحقيقات، على خطى المحقق في محاولة فك ألغاز جريمة الإسماعيلية، ومحاولة فهم دوافعه، من خلال الاستماع إلى أقوال أفراد أسرة المتهم «عبد الرحمن ن.»، الشهير بـ«دبور»، إذ ننشر أقوال شقيقه «عبد الله»، الذي تحدث عن حياة أخيه وتصرفاته، واللحظات الفاصلة في حياته وعودته إلى إدمان المواد المخدرة مجددا، بعد خروجه من المصحة، ورده على ادعاءات اغتصاب المجني عليه لأمه وأخته، وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بسلوكه وتصرفاته، وفقا لأسئلة المحقق وإجابته النصية عليها.

الجزء الأول من التحقيقات: اعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية (1).. علاقة شذوذ عمرها 6 سنوات

- ما صلتك بـ«عبد الرحمن» المتهم في جريمة الإسماعيلية؟

هو أخويا.

- ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

اللى حصل أن أخويا أحمد صحانى من النوم، وقالي إن اخويا عبد الرحمن بيتخانق فى شارع البحري، قومت لبست هدومى ونزلت جرى على السوق، وشوفت الفيديوهات، وعرفت اللى حصل.

- هل شاهدت الواقعة وقت حدوثها؟

لا مشوفتش اللى حصل، شوفت الفيديوهات.

- وهل من ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك وبين المجني عليه المتوفي؟

لا أنا معرفوش.

- ما طبيعة علاقة شقيقك بالمجني عليه؟

لا هو إحنا نعرف عصام وحسن أخواته، ومفيش خلافات بين أخويا عبد الرحمن، وبين أى حد فيهم.

- هل يتعاطى شقيقك أي مواد مخدرة؟

أيوة هو كان بيشرب شابو.

- كيف علمت بتعاطى شقيقك المواد المخدرة؟

لأنه بدأ يخس فجأة، وبدأ يزعق ويتعصب ويشتم كتير، ودى مش عادته، والناس اللى حوليا كانوا بيقولولى إنه بيشرب مخدرات، ولازم ألحقه.

- وهل أبصرت أي شواهد تشير إلى تعاطيه المخدرات؟

أيوة أنا لقيت فى البيت لمبة وإزازة، بيستخدمها فى شرب الشابو والمخدرات.

- ما التصرف الذى بدر منك تجاه تعاطي شقيقك المواد المخدرة؟

أنا وديته مصحة لعلاج الإدمان.

- وهل استكمل شقيقك علاجه بالمصحة؟

- لا، عشان إحنا المبلغ كان كتير علينا، وأمى كانت عايزاه يخرج.

- وما حالة شقيقك عقب خروجه، وحتى تاريخ ارتكاب الواقعة؟

هو لما خرج كان كويس، بس من حوالى 3 شهور، ابتدت حالته تتدهور تانى.

- ما مظاهر تدهور حالة شقيقك المتهم بالتحديد؟

كان بيقول كلام غريب، زي «أنا مش اسمي عبد الرحمن، واسمي سيف»، وبدأ يقولي «أنت ساحر»، و«أقفلوا الباب بالجنزير عشان هما جايين يقتلونا»، ومرة نزل الشارع بتاعنا، وكان بيقول للشيخ اللي في المسجد «أنت مش شيخ».

- هل من ثمة تصرفات أو أفعال عدائية بدرت من شقيقك تجاهك أو تجاه أحد؟

أيوة من حوالي أسبوعين اتخانق مع واحد اسمه سليمان، في شارع طنطا، بس شتيمة وزعيق، من غير ضرب.

- وما سبب وقوع تلك المشاداة الكلامية؟

هما الناس قالولى إنه اتخانق معاه «عشان اسمه سليمان»، بس كده.

الجزء الثاني من التحقيقات: اعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية (2).. تهديد مثير وحوار أخير

- ما قولك فيما أقره شقيقك بارتكاب الجريمة، واعتياده ممارسة الفحشاء مع المجني عليه، وأنه ارتكب الواقعة لتهديد الأخير بفضح سره؟

الكلام ده مش صحيح، وأنا أول مرة أسمع الكلام ده.

- وما قولك فيما قرره الشهود بأن المتهم أثناء ارتكاب الواقعة كان يردد «ده اغتصب أمى وأختي»؟

الكلام ده محصلش، وهو أكيد كان بيقول أي كلام.

- متى كانت آخر مرة شاهدت فيها شقيقك قبل الجريمة؟

أنا شوفته قبلها بيوم بالليل، وكان قاعد يزعق في البيت، يقول هنط من البلكونة، على سبيل التهديد.

- وما قولك فى «مكواة الشعر» المعروضة عليك؟

أنا مشوفتش المكواة دى قبل كده.

وانعقدت الإثنين، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية «عبد الرحمن ن.» 29 سنة، سماك، وشهرته «دبور»، المتهم في «جريمة الإسماعيلية»، بقتل صديقه «أحمد محمد صديق»، وفصل رأسه عن جسده في الشارع.

الجزء الثالث من التحقيقات: صفعة قوية لسفاح الإسماعيلية.. أمه تكذّبه وتبيض سمعة الضحية: ابني ملبوس

وانطلقت فعاليات المحاكمة بسماع أقوال شهود العيان، ومحامي الضحية، وسماع مرافعة النيابة العامة، التي عرضت أدلة الاتهام، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة الخميس 9 ديسمبر الجاري.