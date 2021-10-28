القبض على مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم لتسببهم في وفاة مريض

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد بوفاة نجله بمسكنه في ذات العنوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص عُثر على جثة نجله المشار إليها وبها آثار تقييد باليدين وكدمات وإصابات بالجسم.

وبسؤال صاحب البلاغ أقر بإيداع نجله إحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لعلاجه من الإدمان، وعقب ذلك ورد له اتصالا هاتفيا من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله معهم تبين له وفاة نجله فاصطحبه للشقة محل سكنه وقام بالإبلاغ.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسؤولي المصحة المشار إليها، «لأحدهم معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المصحة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقى العلاج حدثت له حالة من الهياج الشديد، فقاموا بتوثيقه باستخدام «حبل» بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه ولكنه توفى قبل وصوله، وبإرشادهم عُثر على الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء والد المجنى عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.