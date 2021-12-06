وزير الأوقاف: استمرار إجراءات كورونا في المساجد وفصل أي موظف مخالف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات داخل المساجد، تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا، والالتزام بالقواعد التي حددتها الوزارة في المساجد، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة حال مخالفتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف صباح اليوم، بمديري المديريات الإقليمية، بحضور جميع قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم، في إطار سعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية.

عقوبة إنهاء الخدمة

وخلال الاجتماع أكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا الاجتماع المباشر مع مديري المديريات يعمل على مناقشة كافة المشكلات والإجابة عن جميع الأسئلة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مديري المديريات ، وأن هدف الوزارة الإصلاح وضبط شئون الخطاب الدعوي ضبطًا تامًا بالمساجد، مشيرًا إلى أن مسئولية مدير المديرية تقوم على المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وبخاصة ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلًا ومضمونًا ، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء خدمة أي إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه.

إجراءات كورونا داخل المساجد

كما أكد خلال الاجتماع على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد ، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات ، وأن مسئولية مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية مشتركة بين العاملين بالمساجد والقيادات الإدارية والإشرافية.

هيكل إداري جديد لمديريات الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الإداري الجديد بديوان عام وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ، ولابد من الانتهاء من تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد للمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية قبل نهاية ديسمبر 2021م ، من خلال وضع تصور من كل مديرية على ألا يعد نافذًا ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من كل من الوكيل الدائم ورئيس القطاع الديني ، مع تكليفهما من الانتهاء من تطبيق الهيكل الجديد للمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية قبل 31 ديسمبر الجاري.