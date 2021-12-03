وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بقرية الهياتم

قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بعزبة الشمرلسي بالهياتم في مركز المحلة الكبرى، والذي تم افتتاحه قبل الصلاة، بحضور كل من الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، النائب محمد كمال مرعي، الدكتور نوح عبد الحليم، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الأوقاف، الشيخ سيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

العدل والمساواة في الإسلام

وتمحورت خطبة الجمعة حول قيم العدل والمساواة في الإسلام وتكريم الله للإنسان وهذا ما تضمنته خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، لا فرق بين عربي وأعجمي، كبير أو صغير إلا بالعمل الصالح مما يؤكد على قيم وإنسانية الحضارة الإسلامية العظيمة والتي نحن أحوج هذه الأيام للالتزام بها وإحيائها، واستكملت الخطبة بالتأكيد على أن الرسول أرسله الله للناس كافة دون تمييز وأن قيم العدل والرحمة في الإسلام لم تتوقف على الإنسان فقط بل امتدت للحيوان فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب، مؤكداً أن الدين الإسلامي نبذ كافة أشكال التمييز حسب العرق، الدين، الجنس أو اللون، واختتمت الخطبة بأن رسولنا الحبيب أنما بعث فينا ليتمم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بناء المسجد بالجهود الذاتية

يذكر أن المسجد تم بنائه بالجهود الذاتية لأهل القرية بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه، على مساحة 600 متر.