ممر من الأئمة والدعاة لخروج وزير الأوقاف عقب افتتاحه مسجدا بالمحلة

شهدت عزبة الشرملسي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ظهر اليوم الجمعة، خروج فضيلة الشيخ الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، من خلال ممر تأميني مكون من الأئمة والدعاة للخروج من أبواب مسجد الكبير عقب افتتاحه، وهو ما دفع الأسر والعائلات إلى الازدحام سعيا في مقابلته وعرض متطلباتهم.

ممر من الأئمة والدعاة للتأمين خروج وزير الأوقاف من مسجد المحلة

وكان وزير الأوقاف قد أدى صلاة الجمعة يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي الشيوخ والشعب.

محافظ الغربية: مشاركة الخير في أعمار بيوت الله مقاصدها الجنة

وأشار الدكتور طارق راشد، رحمي محافظ الغربية، أن التكلفة الأولية للمسجد الذي تم إنشائه تجاوزت 15 مليون جنيه، معبرا عن سعادته لمشاركة فاعلي الخير ورجال الأعمال في إعمار بيوت الله ومقصدها نيل الجنة، وذلك في بقاع عزب وقرى ومراكز محافظة الغربية.

كما حضر افتتاح المسجد كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، النائب محمد كمال مرعي، الدكتور نوح عبد الحليم وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الأوقاف، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مشاركة مجتمعية في افتتاح مسجد عزبة الشرملسي بنطاق قري مركز المحلة

وتناولت خطبة الجمعة، قيم العدل والمساواة في الإسلام وتكريم الله للإنسان وهذا ما تضمنته خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، لا فرق بين عربي وأعجمي، كبير أو صغير إلا بالعمل الصالح مما يؤكد على قيم وإنسانية الحضارة الإسلامية العظيمة والتي نحن أحوج هذه الأيام للالتزام بها وإحيائها.

محاور خطبة الجمعة: الرسول أرسله الله للناس كافة دون تمييز

كما استكملت الخطبة محاور التأكيد على أن الرسول أرسله الله للناس كافة دون تمييز وأن قيم العدل والرحمة في الإسلام لم تتوقف على الإنسان فقط، بل امتدت للحيوان، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب، مؤكداً أن الدين الإسلامي نبذ كافة أشكال التمييز حسب العرق، الدين، الجنس أو اللون، واختتمت الخطبة بأن رسولنا الحبيب أنما بعث فينا ليتمم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلاة والتسليم.

يذكر أن المسجد تم بنائه بالجهود الذاتية لأهل القرية بتكلفة مالية 15 مليون جنيه، على مساحة 600 متر.