تجديد حبس طالب الهندسة المتهم بقتل معلمة بالمعاش لسرقتها بالمنصورة

قرر المستشار أحمد المسلمي، رئيس محكمة جنح مركز المنصورة، اليوم، تجديد حبس طالب الهندسة المتهم بقتل معلمة بالمعاش في قرية تلبانة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لمدة 15 يوما، وحدد جلسة 21 ديسمبر 2021 لنظر تجديد حبس المتهم، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهام بقتل المجني عليها عندما توجه لسرقتها.

المحامي: المتهم سرق مفتاح البيت من ابنة عمه

وقال علي ماهر، محامي أسرة المجني عليها، لـ«الوطن»، إن الدفاع انضم لطلبات النيابة العامة بطلب استمرار حبس المتهم بقتل المجني عليها «معلمة بالمعاش»، بعد أن اعترف بارتكاب الواقعة، وأعد لها عدته بأن سرق مفتاح البيت من ابنة عمه، حتى يتمكن من الدخول بسهولة، وقتل المجني عليه بعد أن كبلها بحبل.

العثور على جثة معلمة مقتولة داخل شقتها

بدأت أحداث القضية عندما عثر أهالي قرية «تلبانة» مركز المنصورة، بالعثور علي جثة أمال لطفى رشاد، 62 سنة، معلمة بالمعاش، بقرية تلبانة مقتولة ومربوطة بحل، وتبين أنها تقيم في منزل مكون من 5 طوابق وتعيش بمفردها في الدور الأول منه، بينما زوجات أبنائها المسافرين للخارجين في الأدوار العلوية، وبفحص كاميرات المراقبة تبين دخول شخص متخفي في كاب وكمامة إلي البيت.

وتوصلت تحريات مباحث الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعي «إسلام أ. ص» طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، والذي تربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليه، واستغل تلك القرابة في أن يسرق مفتاح البيت منها، واستطاع الوصول إليه متخفيا وفتح ودخل، وانتظر في مدخل البيت خروج المعلمة من شقتها إلا أنها لم تخرج، فاقتحم عليها شقتها، وعندما حاولت الصراخ كتم أنفاسها حتى أغمي عليها.

واعترف المتهم في التحقيقات، أن المجني عليها عرفته، وخشي أن تفضحه، فربطها بحل، ثم طعنها في ربتها بسكين، وسرق مصوغاتها الذهبية وتليفونها وفر هاربا من المكان.

وأكد شقق المجني عليها أنه أرسل أولاده لكي يطلبوا من المجني عليه أن تحضر لتناول طعام الإفطار معه، لأنها كانت صائمة في هذا اليوم، فاكتشفوا مقتل عمتهم.