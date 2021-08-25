مصرع معلمة على المعاش سقطت من بلكونة منزلها بالشرقية 

لقيت معلمة على المعاش مصرعها اليوم الأربعاء، بعد سقوطها من بلكونة الطابق الثاني بمنزلها، نتيجة اختلال توازنها، في دائرة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث سقطت على الأرض جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد تلقي المركز بلاغا بسقوط سيدة تُدعى «أرزاق أ.»، 62 سنة، مدرسة على المعاش، من بلكونة الطابق الثاني بمنزلها في مدينة الإبراهيمية، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وانتقلت قوة من مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين سقوط المعلمة الراحلة إثر اختلال توازنها، حسبما أكد أفراد أسرتها وشهود الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.