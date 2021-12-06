اتحاد الصناعات: لا زيادة في أسعار الأرز التمويني والشركات جاهزة للتوريد

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلية على مدار 30 يومًا ماضية، دون زيادة في الأسعار، وسط توقعات بدوام الاستقرار حتى شهر يناير المقبل.

35 شركة تنتظر رد السلع التمونيية لتوريد الأرز التمويني

ووفقا لعدد كبير من التجار، لـ«الوطن»، تجري المناقصة الجديدة لتوريد الأرز التمويني لعدد 35 شركة بالأمر المباشر لهيئة السلع التمونيية بسعر 7500جنيه، وهي الاسعار المتداولة الآن وتنتظرالشركات قرار هيئة السلع التمونيية لبدء عمليات التوريد.

أسعار تداول طن الأرز الحر في الأسواق

وقال «رجب شحاتة»، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الحر، مستقرة منذ 30 يوما، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع بسعر يتراوح بين 4650 و4750 جنيها، فيما يباع الأرز الشعير عريض الحبة بأسعار تتراوح بين 5000 و5100 جنيه، ويباع الأرز الأبيض رفيع الحبة بسعر يتراوح بين 6900 و7500جنيه، فيما يباع طن الأرز عريض الحبة بسعر يتراوح بين 6900 و7500جنيه.

شعبة الأرز تكشف أسباب عدم ارتفاع سعر السلعة

واستبعد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أي زيادة في سعر الأرز المطروح على البطاقات التمونيية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية، لا تعاني من مشكلة في محصول الأرز والكميات المخزنة تكفي حتى شهر 8 من عام 2022.

وأكد جاهزية 35 شركة لتوريد الكميات المطلوبة من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، لتوفيره للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق سواء على البطاقات التموينية، أو من خلال المجمعات الاستهلاكية بسعر 7500جنيه للطن .

ومن جهته اكد عزت عوض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة،، على توافر الأرز المحلي بالأسواق، واستقرار أسعاره ، وأن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين حتى يناير القادم .

واشار الى ان استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن، وأن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريبا ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منهم، لافتا إلى أن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن.

ويشار إلى أن متوسط أنتاج فدان للأرز الشعير يصل لـ 4 أطنان، وتقدر المساحة المسموح بزراعتها هذا الموسم من الأرز بمليون و74 ألف فدان، أي ما تنتجه مصر ما يزيد عن 4 ملايين طن أرز شعير بما يكفي الاستهلاك المحلي الذي لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويا من الأرز الأبيض مليون.