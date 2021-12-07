حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحمل طاقة إيجابية رائعة إلى جانب أنّهم مفعمون بالحيوية والنشاط.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ.. تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.