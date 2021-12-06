حظك اليوم الإثنين 6-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص العديد من الأفراد على متابعة علم الفلك لمعرفة حظك اليوم للأبراج المختلفة بشكل يومي، التي تنقسم إلى 4 فئات مختلفة، وهي «المائية، الترابية، الهوائية، النارية»، ويبلغ عددهم 12 برجا.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

حظك اليوم برج الحمل 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

معاكسة فينوس والقمر قد يصيبانك اليوم ببعض التوتر.. لا تستسلم للانفعال والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الثور 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر يعمل لصالحك ويساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد تخلق بداخلك تمردا وغليانا وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويدفعك ذلك للقيام بإنجاز مهم، وتميل للاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يدفعانك للتصرف بود، وقد تجد حلول لمسائل معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 6-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك حماسا وإصرارا على إصابة أهدافك، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب، أو تتوطد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.

حظك اليوم برج الميزان 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في مربع برجك قد يعكران عليك صفو حياتك.. فلا تدخل في حوار شائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع نبتون يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج العقرب 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل العلاقات يمنحانك قدرة على التأثير في المحيطين بك وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج القوس 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك على فرض إرادتك، وتحسن استغلال مواهبك.

حظك اليوم برج الجدي 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود، وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 6-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض، وقد تعقد لقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الحوت 6-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.