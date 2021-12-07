الشاعر: طالبنا بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية على موردي الأغذية للفنادق

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة طالبت بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية المطبقة على العاملين بالفنادق، على موردي الأغذية والمشروبات لتكتمل بذلك منظومة وسلامة الغذاء الآمن الصحي، لافتا إلى أن كل جهات الدولة مهتمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء والسياح بالمنشآت الفندقية والسياحية، وهناك تفتيشات مستمرة من العديد من الجهات للتأكد من التزام الفنادق بتطبيق المعايير العالمية الخاصة بسلامة الغذاء.

مستوى عالمي للفنادق المصرية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق المصرية باتت قريبة من مستوى نظيراتها الأوروبية، خاصة بعد تطبيق المعايير العالمية الجديدة للتصنيف الفندقي «hc»، فضلا عن إقرار حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، والتعاقد مع شركات دولية لمتابعة التزام المنشآت الفتدقية باشتراطات السلامة الصحية، لافتا إلى أن غالبية الفنادق التزمت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

نسب الإشغال بالفنادق حاليا جيدة

وأشار إلى أن الغرفة لم تتلق حتى الآن من وزارة السياحة والآثار أي قرارات بمنع إقامة المواطنين غير الحاصلين على التطعيم بالمنشآت الفندقية، لافتا إلى أن المواطنين المصريين غير المحصنين يحق لهم الحجز والإقامة بالفنادق حاليا، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق غالبية المدن السياحية «حاليا» جيدة.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري هي الأعلى خلال العام الجاري، موضحا أن بريطانيا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، فضلا عن أن الدول العربية تُرسل حاليا أعدادا جيدة من السياح إلى المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال بكل فنادق الجمهورية خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة.

يشار إلى أن وزارة السياحة أقرت حدا أدنى جديدا لأسعار الغرف الفندقية سيتم العمل به بداية من شهر مايو المقبل، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر الغرفة بفندق فئة 5 نجوم 50 دولارا في اليوم، وللغرفة بفندق 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، فيما يبلغ سعر الغرفة بفندق 3 نجوم 30 دولارا في اليوم، والغرفة بالفندق فئة النجمتين 20 دولارا في اليوم، وللغرفة بفندق ذا نجمة واحدة 10 دولارا في اليوم.