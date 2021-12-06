أسعار العمرة المتوقعة بعد قرار السعودية.. من 18 لـ40 ألف جنيه

يترقب العديد من المصريين موعد إعلان فتح باب التسجيل على العمرة في المملكة العربية السعودية ويتساءلون عن الأسعار وضوابط أداء العمرة والحج هذا العام بعد إعلان المملكة رفع تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بداية من يوم 1 ديسمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم فتح باب العمرة لمصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة موعد فتح باب التسجيل لأداء العمرة بالنسبة للمصريين، وأسعار برامج العمرة المتوقعة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة من مصر:

موعد فتح باب التسجيل لأداء العمرة 2021

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه يصعب تحديد موعد بدء التسجيل لأداء العمرة قبل الإعلان الرسمي من قبل وزارة السياحة والمسئولين، ولكن يتوقع بدء ذلك في يناير المقبل.

أسعار برامج رحلات العمرة

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أنَّ كل الأسعار المتداولة عن أسعار برامج العمرة هي «ضرب من الخيال»، ويصعب توقع سعر معين للبرامج والشركات المختلفة، ولكن متوقع الزيادة عن قبل عصر كورونا بنسبة 50% على بعض الخدمات بالعمرة.

وفي ذات الصدد، أضاف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنَّ الزيادة ستتتراوح بين 25 إلى 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي ستتحملها شركات السياحة، مثل مسحة بي سي آر الخاصة بكورونا، والفحص الطبي في أراضي المملكة، والتسكين بالفنادق.

وتوقع أنَّ تبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 18 ألف جنيه، وحتى 23 ألف جنيه، أما برامج العمرة الـ 4 نجوم، فيتوقع أن يتراوح سعر ها ما بين 26 إلى 30 ألف جنيه، وستصل برامج العمرة الـ5 نجوم نحو 40 ألف جنيه».