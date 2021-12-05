«السياحة»: ضوابط العمرة لن تصدر قبل تفعيل مصر على المنصة السعودية

كشف مصدر بوزارة السياحة أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لن يعتمد الضوابط المنظمة للعمرة إلا بعد تفعيل اسم مصر على المنصة السعودية للعمرة، لافتا إلى أن الوزارة تسلمت الأسبوع الماضي الضوابط من اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة لدراستها واعتمادها، موضحا أنه رغم إعلان المملكة العربية السعودية رفع تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بداية من يوم 1 ديسمبر الجاري إلا أنه لم يتم فتح باب العمرة لمصر حتى الآن.

الحفاظ على حقوق المعتمر المصري

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن ضوابط العمرة هذا العام والتي تسلمتها وزارة السياحة والآثار، الأسبوع الماضي، تضمنت الحفاظ على حقوق المعتمر المصري منذ سفره إلى مصر وحتى عودته إليها من خلال التأمين الطبي الإجباري على كل المسافرين للعمرة والذي يشمل إجراء تحليل «pcr» الخاص بكورونا قبل سفرهم لأداء المناسك، فضلا عن تحليل آخر بالمملكة العربية السعودية وقبل عودتهم لمصر، لافتا إلى وجود نحو 30 طبيبا سيتابعون الحالة الصحية للمعتمرين المصريين أثناء تواجدهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

رد قيمة البرنامج حال إصابة المسافر للعمرة بكورونا

وأشار المصدر إلى أنه حال إصابة المواطن المصري المسافر لأداء العمرة بفيروس كورونا قبل سفره للمملكة العربية السعودية فستتحمل وثيقة التأمين على المعتمر رد كامل قيمة برنامج العمرة للمسافر، لافتا إلى أن الضوابط حددت أيضا مدة برنامج العمرة بحيث لن تزيد عن 15 يوما، موضحا أن الضوابط حددت أيضا أن كل تأشيرات العمرة المخصصة لمصر سيتم تنفيذها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار قد اجتمعت بداية الأسبوع الماضي لإصدار الضوابط المنظمة للعمرة بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع تعليق سفر المواطنين المصريين إليها، وأرسلتها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للنظر به واعتمادها.