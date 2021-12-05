السعودية تسمح للحاصلين على لقاح سبوتنيك بأداء العمرة

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، السماح للقادمين الذين تلقوا لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة، بدءا من الشهر المقبل، لينضم بذلك اللقاح الروسي إلى قائمة اللقاحات المعتمدة للدخول إلى السعودية وإن كان دخولا مشروطا.

لقاح سبوتينك أدرج ضمن تطبيق وقاية السعودية للزيارات القصيرة

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن هيئة الصحة العامة في السعودية أدرجت لقاح سبوتنيك V الروسي ضمن تحديثات تطبيق «وقاية» للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة، وهو التطبيق الذي يقدم تعريفا شاملا لمفهوم التحصين ضد فيروس كورونا وقائمة اللقاحات المعتمدة في الممكلة، لكل الراغبين في القدوم إلى السعودية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، في بيان، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة السعودية سمحت للحاصلين على جرعتين من «سبوتنيك V» بدخول المملكة في إطار الزيارة القصيرة، التي تشمل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022.

جرعات اللقاح تحدد بعض شروط السفر للسعودية

ولفت «حنفي» إلى أن السعودية كانت سمحت من قبل للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المملكة بدخول المملكة في أي وقت بشرط الخضوع لحجر صحي 3 أيام فقط، وذلك ضمن تحديثات شروط السفر للسعودية، مشيرًا إلى أنه يجب على هؤلاء أيضا إجراء مسحة طبية تكون نتيجتها سلبية وذلك قبل وصول السعودية بنحو 72 ساعة، كما سيخضع المسافر كذلك لمسحة طبية أخرى في اليوم الثالث من الحجر الصحي.

أيضا سيكون على هؤلاء تلقي الجرعة الأولى من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية خلال اليوم الثالث من الحجر الصحي أو أي يوم من الأيام الثلاثة، وبعدها سيكون أمام المسافر الحق في الانخراط في المجتمع السعودي.

أما من تلقي جرعتين من لقاح كورونا في السعودية قبل مغادرتها، فإنه عند العودة إلى السعودية لن يخضع لأي عزل صحي، وسيكون عليه فقط إحضار نتيجة مسحة طبية سلبية قبل وصوله السعودية بنحو 72 ساعة.