غرفة السياحة تحذر السماسرة والوسطاء من الإعلان عن برامج العمرة

حذرت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، جميع الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم أي برامج عمرة حاليا، وذلك لحين الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، من قبل وزارة السياحة والآثار؛ تجنبا لوقوع الشركة المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وكذا القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

السماسرة جمعوا أموالًا من المواطنين رغم عدم فتح العمرة باب حتى الآن

وقال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، أنه تلاحظ خلال الفترة القليلة الماضية، قيام بعض الكيانات غير المرخصة والوسطاء والسماسرة، بالإعلان عن تنظيم برامج العمرة لهذا العام، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية منهم تحت حساب تلك البرامج، فضلا عن جمع جوازات السفر من المواطنين لهذا الغرض، بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة لنشاط العمرة في السوق المصري، التي تقتصر الإعلان عن تنظيم برامج العمرة على الشركات السياحية، التي نص القانون على أنها صاحبة الحق الأصيل والوحيد في تنظيم رحلات العمرة.

إنشاء «وحدة مراقبة سوق العمرة»

وأضاف «عمارة»، خلال الكتاب الدوري رقم «254» لسنة 2021، الذي تم تعميمه على كافة الشركات السياحية، أن الغرفة قد قامت بإنشاء «وحدة مراقبة سوق العمرة»؛ لرصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء، لافتا إلى أنه تم تفعيل خدمة «واتس آب» على رقم «01503605566»؛ لاستقبال بلاغات الشركات عن قيام أي وسيط أو كيان غير مرخص بالترويج لأي إعلانات عن برامج العمرة خلال الوقت الراهن.

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة، إلى أن أنشاء هذه الوحدة، جاء إيمانا من الغرفة بأهمية اتخاذ كافة السبل التي تضمن الحفاظ على سوق العمرة المصري ومكانة الشركات المصرية.