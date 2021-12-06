كواليس رفض «استئناف طرابلس» حكم استبعاد «حفتر» من انتخابات الرئاسة

أبطلت محكمة استئناف طرابلس، حكما صادر عن محكمة «الزاوية الابتدائية»، ضد أحقية المرشح الرئاسي خليفة حفتر في استكمال السباق الانتخابي، وأعادت محكمة طرابلس «حفتر»، إلى سباق الانتخابات، وذلك لعدم اختصاص محكمة الزاوية مكانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

وكانت محكمة الزاوية قضت بقبول طعنًا ضد ترشح القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ما يعني استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، وكان ذلك يوم 30 نوفمبر، إلا أن الحكم وقتها أثار جدلا واسعا لعدم اختصاص محكمة الزاوية بهذا الأمر.

قرار محكمة الزاوية ضد حفتر يفجر جدلا قانونيا واسعا

وكانت محكمة الزاوية، قبلت الطعن المقدم ضد ترشح خليفة حفتر، والذي طالب كذلك بإلغاء القرار رقم 80 لمفوضية الانتخابات الليبية بشأن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأثار قرار محكمة الزاوية، جدلا قانونيا واسعا في ليبيا، إذ أن المحكمة ليست ذات اختصاص مكاني وفق قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن تكون الطعون المقدمة ضد المرشحين في نفس المكان الذي تقدم به المرشح بأوراق ترشحه للانتخابات.

محاولات لعرقلة الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر

وفي هذه الحالة، فإن بنغازي هي صاحبة الاختصاص المكاني لأي طعن ضد ترشح خليفة حفتر، كونه ترشح من مدينة بنغازي كأحد 3 دوائر للترشح إلى جانب «سبها»، في الجنوب الغربي وطرابلس في الغرب.

وأجلت محكمة استئناف طرابلس، في جلستها أمس، النظر في الحكم الصادر عن محكمة الزاوية، إلا أنه كان من المتوقع أن يتم رفض قرار الأخيرة كونها ليست ذات اختصاص مكاني.

واعتبر مراقبون أن الطعن المقدم أمام محكمة الزاوية وكذلك الحكم الصادر عنها بداعي عدم استيفاء حفتر شروط الترشح، يأتي في إطار محاولات عرقلة الانتخابات الرئاسية الليبية والتي يراهن عليها المجتمع الدولي وكثير من الليبيين أن تكون مفتاح نحو حل سياسي دائم في البلاد.