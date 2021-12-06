هل ظهرت أعراض جانبية على الأطفال عند تلقي لقاح فايرز؟.. الصحة تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الموافقة على تطعيم الأطفال التي تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بلقاح كورونا «فايزر» وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته على الأطفال من هذه الفئة العمرية بعد وجود وفرة من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار حرص الدولة على السيطرة على الوباء وتطعيم كافة الفئات المختلفة بلقاحات كورونا.

استمرار عملية التطعيم للأطفال بلقاح فايرز

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات التسجيل الخاصة بالأطفال التي تزيد أعمارهم من 12عامًا على موقع الوزارة منذ بداية ديسمبر الحالي، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه الأيام تطعيمهم بلقاح فايرز في مراكز الطبية في مختلف المحافظات.

لا توجد آثار جانبية من لقاح فايزر على الأطفال

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية على الأطفال التي تزيد أعمارهم عن 12 عامًا عقب الحصول على اللقاح كورونا غير المتعارف عليها، وتتمثل الأعراض الجانبية للقاح فايرز على الأطفال في «تورم أو احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الإرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».

تطعيم الأطفال داخل المراكز الطبية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المراكز الطبية لتطعيم تستقبل الأطفال لتطعيمهم بلقاح فايرز، لصعوبة توافر ثلاجات في المدارس وإجراء عملية التطعيم داخل المدارس، لأن لقاح فايرز يحتاج درجة معينة ويصعب توافر الثلاجات في عدد كبير من المدارس في مختلف المحافظات.

اللقاحات فاعلة ضد متحورات كورونا

أوضح، أن اللقاحات ما زالت ذات فاعلية ضد المتحورات التي طرأت على فيروس، وهي السلاح الوحيد للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا خلال الفترة الحالية، والتي يمكن أن تساعد على تقليل من المضاعفات الناتجة عند الإصابة بمتحور كورونا.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وأكد عبدالغفار، على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه التدابير الوفائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والاجتماعي».