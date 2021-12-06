«الصحة»: الجرعة الثالثة للقاح كورونا ليست من نوع محدد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وافقت بشكل نهائي على تطعيم بعض الفئات بينها، العاملين بقطاع الصحة، كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأشخاص الأكثر عرضة للعدوى، بالجرعة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك من أجل تعزير المناعة لديهم لتجنب الإصابة بالفيروس .

الجرعة الثالثة من جميع اللقاحات

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن الجرعة الثالثة التي سيتم منحها لتلك الفئات لن تكون من خلال لقاح محدد، بل هناك وفرة في كافة أنواع اللقاحات وسيتم إعطاء الجرعة الثالثة من جميع اللقاحات المتاحة ولن تكون قاصرة على جرعة من لقاح محدد، وذلك لإعطاء جهاز المناعة قوة مكتسبة وتنشيطه للتصدي لأي فيروسات.

الجرعة الثالثة ليست إجبارية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة ليست إجبارية ولكنها ضرورية لحماية تلك الفئات من الإصابة لكونهم أكثر الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات الناتجة عنها، لافتا إلى أن الجرعة المعززة اختيارية يمكن لهؤلاء الأشخاص حرية الحصول عليها أو رفضها.

الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة

ووفقا لبيان صحفي، قال «عبدالغفار»، إنه لا توجد أي أعراض جانبية من الجرعة الثالثة وفقا للدراسات والتجارب السريرية التي أجريت بشأن هذا الموضوع، وأن الآثار الجانبية للجرعة الثالثة تتشابه مع أعراض الجرعتين الأولى والثانية.

الالتزام بالتدابير الوقائية للحماية من الإصابة

وأكد أن اللقاحات مازالت الطريقة الوحيدة الفعالة ضد فيروس كورونا والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وأن جميع اللقاحات التي وفرتها مصر لمواطنيها معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ونسب فعاليتها تتفاوت من لقاح لآخر ولكنها تقي من الإصابة بمضاعفات كورونا.

وحذر المواطنين من التهاون بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن تهوية جيدة».