10 معلومات عن لقاح فايزر.. فعالية تصل لـ95% ومصرح به للأطفال

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محرك البحث العالمي عن المعلومات المتاحة عن لقاح فايزر، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة على تطعيم الأطفال أكثر من 12عاما بلقاح فايزر ومدى أعراضه الجانبية على الأطفال، وإليك أهم 10معلومات عن لقاح فايزر الذي يحصل عليه الأطفال في مراكز التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

10 معلومات عن لقاح فايزر

وأعلنت وزارة الصحة عن 10 معلومات عن لقاح فايزر وذلك بعد الاطلاع على هذه المعلومات من قبل منظمة الصحة العالمية، عقب إجازته للأطفال أكثر من 12عاما وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح، وكذلك الأعراض الجانبية المتوقع ظهورها على الأطفال ولطمأنة أولياء الأمور بشأن فعالية اللقاح وعدم تأثيره على الأطفال.

لقاح فايزر للأطفال

- قد ثبت أن للقاح مأمونية وفعالية لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية مختلفة ترتبط بتزايد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

- اللقاح عبارة عن جرعتين تفصل بينهم مدة زمنية 21 يوما.

- نسبة فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا 95%.

- تم تطعيمه للأطفال أكثر من 12 عاما.

- أصحاب الأمراض المزمنة الذي يعانون من «ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى» يمكنهم الحصول على اللقاح دون تأثير عليهم.

- يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتم شفاؤهم من أعراضه الحصول على اللقاح.

- مصر حصلت على ملايين الجرعات من لقاح فايزر لتوسع في عملية التطعيم.

- اللقاح أثبت فعالية ضد المتحورات التي ظهرت على الفيروس مثل «دلتا، ودلتا بلس».

- لقاح فايزر يحفظ في درجة حرارة معينة وفي ثلاجات معينة.

- لقاح فايزر لا يعطى للأشخاص الذين سبق أن ظهرت لديهم تفاعلات (تحسسية) لأي مكون من مكونات اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية للقاح فايزر وفقا للدراسات والتجارب السريرية، بالإضافة إلى الأعراض التي ظهرت على الأشخاص بعد حصولهم على جرعة لقاح كورونا من فايزر تتمثل في:

- احمرار أو تورم مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في المفاصل والعضلات.

- الإرهاق.