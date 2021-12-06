الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا ليست إجبارية لكنها ضرورية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة وافقت على إعطاء الجرعة الثالثة «المعززة» من لقاح كورونا لبعض الفئات: «العاملون بالقطاع الطبي والصحي، كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية»، والذين مرّ على حصولهم على الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر.

الجرعة الثالثة اختيارية

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ الجرعة الثالثة لهذه الفئات اختيارية وليست إجبارية، لكنها ضرورية لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا والمتحورات الجديدة التي طرأت على الغيروس، حيث تعد الجرعة الثالثة بمثابة تنشيط مرة أخرى للجهاز المناعي حتى يتصدى لأي هجمات من فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ الوزارة بدأت إرسال رسالة لهؤلاء الأشخاص من الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة، والتي مر أكثر من 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية، ولهم حرية الاختيار في الحصول على الجرعة أو الامتناع عنها.

الموافقة على الجرعة الثالثة بسبب وفرة اللقاحات

وأكد عبدالغفار، أنّ الموافقة على الجرعة الثالثة جاءت بعض وجود وفرة من كميات اللقاح المختلفة لدى مصر والتي حصلت عليها خلال الأسابيع الماضية، وبالتزامن تم الموافقة على تطعيم الأطفال أكثر من 12 عاما بلقاح كورونا «فايرز» بعد التأكد من مأمونية اللقاح عليهم.

الحصول على اللقاح للوقاية من العدوى

وأكد المتحدث الرسمي، أنّ الوزارة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا لحمايتهم اولا من المضاعفات الناتجة من فيروس كورونا، والسيطرة على الوباء والوصول لمناعة القطيع، ويجب أن تكون هناك من قبل المواطنين مع المبادرات والفرق المتنقلة لتطعيمهم بلقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفت عبدالغفار، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والاجتماعي، والتواجد في أماكن تهوية جيدة».