تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «نجلاء» شهيدة الغدر بالبحيرة لجلسة 7 فبراير

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله بدوي، شهيدة الغدر، بكفر الدوار، وذلك إلى جلسة 7 فبراير المقبل لعرض المتهمة الأولى واثنين آخرين على الطب النفسي.

محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس الدائرة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله بدوي، والمعروفة إعلاميا بمقتل فتاة المول في كفر الدوار، أو شهيدة الغدر، التي لقت مصرعها على يد صديقاتها.

قررت تأجيل القضية إلى جلسة اليوم بعد أن عقدت الجلسة الماضية بغرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الثاني «قاصر» وعرض المتهم الثالث على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

فيما طلب المدعون بالحق المدني بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، وفور انتهاء الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم.

محاكمة المتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار

وتعود أحداث الواقعة إلى 3 أغسطس الماضي، عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور علي جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون بمول سفير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار، حيث انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى نجلاء نعمه الله بدوي، 25 عاما، تعمل داخل عيادة طبيب عيون بمول سفير بمدينة كفر الدوار.

وشكل مدير أمن البحيرة، فريق بحث بالاشتراك مع فرع الأمن العام ومباحث كفر الدوار، لكشف غموض وملابسات الحادث، وسرعة ضبط مرتكبيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأثبتت التحريات التي أجرتها مباحث البحيرة حول مقتل الفتاة أن الحادث كان بسبب صديقتها والتي تدعى «نورهان» وشهرتها «نور» واثنين آخرين أحدهما قاصرًا، مقيمين بمركز كفر الدوار، وذلك بدافع السرقة والانتقام من المجني عليها بسبب الغل والحقد.

تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، لسماع شهادة الشهود من الأصدقاء والمقربين للمجني عليها.

وفي 12 أغسطس الماضي قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية.

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