ضحايا الحروق يؤكدون: «صوتنا وصل لما قابلنا السيسي»

قالت الطفلة بسملة محمد، إحدى المصابات بحروق، وإحدى المشاركات باحتفالية «قادرون باختلاف»، إنها طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيق أمنية ركوب طائرة لكي تكون مثل العصافير والملائكة، وستكون مستمعة بركوب الطائرة للمرة الأول، متابعة: «أنا قلبي جامد على طول».

سعيدة إن الرئيس شافنا

من جهتها قالت منال حسني، إحدى ضحايا الحرق، خلال استضافتها في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لم يستمع أحد إلى ضحايا الحروق قبل لقاء الرئيس، موضحةً أن حديثها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعلم الجميع بأن ضحايا الحروق موجودين في المجتمع، وفاعلين ولهم قدرة على تحقيق إنجازات.

وأكدت رفضها التنمر على ضحايا الحروق، منعًا للتأثير السبي الذي يقع عليهم، لافتةً إلى أنها كانت ترتدي دائما جونتي في يدها لتقليل التنمر عليها، مواصلةً: «كنت سعيدة أن الرئيس شافنا بقلبه لأن محدش عارف إننا بنعاني من عدم القدرة على عيش حياتنا بطبيعية ونفسي يبقي في قوانين ضد العنف، والإهمال لإن مفيش وعي».

صوتهم وصل والرئيس متبنيهم

بدورها أشارت هبه السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مصر للتنمية، إلى أنها تبنّت إنشاء مؤسسة لعلاج الحروق، بعد أن رأت أطفال ولم تسطع مساعدتهم وكان أول المصابين فتاة عمرها 7 أيام، احترقت بعد أن تركت أمها بجانبها الشمعة، وهو الأمر الذي حمسها إلى تأسيس مؤسسة لعلاج المصابين بحروق، متابعة: «صوتي كان مخنوق بس انهارده صوتهم وصل، والرئيس متبنيهم، وانت هتنجحي وهتبقي مذيعة وقعدت أعيط أن منال بتقدم وناجحة ده، هي أول مرة تطلع من غير جوانتي».