سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-12-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء لشرائه للزينة أو ادخاره والاستثمار به على المدى البعيد، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، كما يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 893 إلى 895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 781 إلى 783 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,248 إلى 6,264 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 898.64 جنيه، 57.17 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 786.33 جنيه، 50.03 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673.99 جنيه، 42.88 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان البنك المركزي أكّد في بيانه، أنَّ أسعار الذهب شهدت تراجعًا على المستوى العالمي بنسبة لا تقل عن 2.34% الأسبوع الماضي، في الفترة من 19 حتى 26 من شهر نوفمبر الماضي، وأوضح في تعليقه على الأحداث العالمية والمحلية، أنّ الذهب استقر عند مستوى 1,802.59 دولارًا للأوقية الجمعة الماضي.