استقرار الذهب لليوم الثالث وسط ترقب لأسعار جديدة

استقر سعر الذهب، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، لليوم الثالث في محلات الصاغة محليًا وعالميًا وسط ترقب لأسعار جديدة، مساء اليوم، سيكون لها تأثير على حركة الذهب وخاصة مع بدء انتشار متحوّر أوميكرون بالكثير من الدول.

واستقر سعر الذهب، لليوم الثالث في بداية تعاملات في السوق المحلية.

سعر الذهب محليًا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 896 جنيهًا مقابل 889 جنيهًا بداية التعاملات اليوم، وسجل عيار 21 سعر 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهًا.سعر الذهب عالميًا

سعر الذهب عالميا

سجل جرام الذهب عيار 24 عالميًا سعر 57.31 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.53 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.14 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.98 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.782.61 دولار.الأسواق تترقب سعرا جديدا مساء اليوم الاثنين

ترقب في سوق العملات

يترقب سوق العملات بيانات اقتصادية عالمية عديدة هذا الأسبوع، التي سيكون لها تأثير قوي بتحركات العملات مثل الدولار الأمريكي، إضافة إلى بعض السلع مثل النفط والذهب، وسوق العملات الرقمية أيضًا، وخاصة مع بدء انتشار متحوّر أوميكرون بالكثير من الدول.

وبيانات التضخم الأمريكية دائمًا ما يكون لها تأثير قوي بتحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث تشير التوقعات إلى أنَّ التضخم الأمريكي سينمو بنسبة 0.7%.

يُشار إلى أنَّ هناك عِلاقة عكسية بين الذهب والدولار، فكلما صعد الدولار هبط الذهب.

من ناحيته، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ هناك تذبذب واضح في سعر بيع جرام الذهب خلال اليوم الواحد، لافتًا إلى أنَّ كل التوقعات تشير الى الارتفاع بشكل تدريجي وكذلك تراجع الأسعار.