مجدي الطيب مهاجما محمد حفظي: استغل منصبه بمهرجان القاهرة في الترويج لمسلسله

شهدت الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المُنتج محمد حفظي، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأحد، العديد من الانطباعات السلبية مقارنة بالدورات الماضية، فضلا عن استغلال النفوذ والمناصب داخل المهرجان .

مجدي الطيب: رئيس «القاهرة السينمائي» يظن أنه فوق المساءلة

وتساءل عدد كبير من الجمهور، عن دوافع مهرجان القاهرة السينمائي، للاحتفاء بأعمال درامية خاصة بمنصات «نتفليكس» و«شاهد»، ومنها مسلسل بيمبو الذي أثار عرضه في المهرجان الكثير من التساؤلات .

وشنّ الناقد الفني مجدي الطيب، هجومًا حادًا على محمد حفظي، رئيس المهرجان، بعد احتفائه بمسلسل «بيمبو» بحضور أبطاله وصُنّاعه، قائلًا: «رئيس المهرجان يظن أنه فوق المساءلة، مشيرا إلى أن المسلسل من إنتاج شركتي ميم الإبداعية، التي أسسها «حفظي» بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة، وفيلم فاكتوري لمؤسسيها محمد حفظي وممدوح السبع.

وقال «الطيب»، إنّ محمد حفظي، نظم احتفالية على حساب المهرجان، للاحتفاء بمسلسل من إنتاجه، في تضارب صارخ للمصالح، وتربح واضح من المنصب.

مهرجان القاهرة ليس عزبة

واتهم الناقد الفني، محمد حفظي، بالتورط في تخصيص جانب من فعاليات المهرجان، وإهدار وقت ضيوفه؛ للترويج لجوائز خاصة، يمنحها مركز مجهول الهوية، غامض التوجه والتمويل، يعرف بِاسم «النقاد العرب للسينما الأوروبية»، متابعاً أنّ «حفظي» ورط جمهور المهرجان، للاحتفال بالجوائز والدعاية المجانية لأصحاب المركز الخاص، الذي كان بمقدوره استئجار قاعة خاصة لتنظيم الحدث، بعيداً عن استغلال اسم المهرجان، وجمهوره، معلقا: «المهرجان الذي يحمل اسم مصر، ليس عزبة لأحد».

تفاصيل مسلسل بيمبو

يذكر أن مسلسل بيمبو، تم عرضه على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع منصة شاهد، وهو من إنتاج رئيس المهرجان محمد حفظي، وبطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وإخراج عمرو سلامة.