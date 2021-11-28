محمد حفظي: «الاختيار» حقق طفرة في الدراما الرمضانية

بدأت الندوة النقاشية لمسلسل «الاختيار»، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بالسلام الجمهوري، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، بينهم بشرى، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد إبراهيم يسري، بالإضافة إلى طارق الإبياري.

محمد حفظي: مسلسل «الاختيار» حقق نسب مشاهدات غير مسبوقة

وقدم المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في بداية الندوة، المخرج بيتر ميمي، والسيناريست هاني سرحان، والفنان إياد نصار، والإعلامي عمرو عبد الحميد، مشيرا إلى أن مسلسل الاختيار حقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة، والمسلسل يدخل نوعا من دراما الاكشن الممزوجة بإثارة تشويقية ذات بعد سياسي، ما يعتبر مختلف تماما عن الدراما الرمضانية المعتادة، لذلك كان من الضروري الاحتفاء بصناع المسلسل وتكريمهم.

وحظيت الحلقة النقاشية للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، باهتمام كبير من الجمهور وصُنّاع الفن، إذ شهدت القاعة ازدحاما كبيرا، التي تأتي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، حلقة نقاشية، يُديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية».

«الاختيار 3» يجمع السقا وكريم وعز

ويستعد المخرج بيتر ميمي، لتقديم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، في موسم دراما رمضان المقبل 2022، ومن المُفترض أن يكون من بطولة الثلاثي أحمد السقا، وأحمد عز وكريم عبد العزيز، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني من المسلسل.

ويعتبر مسلسل الاختيار، واحد من أبرز الأعمال الوطنية التي عُرضت مؤخراً، وحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور بالوطن العربي وليس في مصر فحسب، حيث عُرض منه الجزء الأول عام 2020، بطولة الثنائي أمير كرارة وأحمد العوضي، فيما عُرض الجزء الثاني في موسم دراما رمضان الماضي، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي.