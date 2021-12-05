رسالة واعتذار من محمد حفظي بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، إن أيام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، كانت سعيدة للغاية بالنسبة له، كما أنه سعيد بالتقائه الكثير من صناع ونجوم السينما خلال هذه الدورة.

وشكر «حفظي»، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، كل من وزيرة الثقافة، وحضور المهرجان على مدار أيامه، وخص بالذكر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة.

إقبال غير مسبوق بمهرجان القاهرة السينمائي

وأكد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن المهرجان شهد هذه الدورة إقبالًا غير مسبوق، جعله يكسر الرقم القياسي في عدد تذاكر عروض المهرجان المباعة.

ووجه الشكر أيضًا إلى كل أعضاء لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، كما شكر وزارات الصحة والسياحة والآثار والداخلية وجميع رعاة المهرجان.

واعتذر حفظي عن عدم استطاعته ذكر أسماء الجميع؛ لأن الوقت الحفل لا يسمح بذلك، كما شكر كل المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في تنظيم هذا الحفل.

وقدمت «الوطن» بثا مباشرا لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيللي

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرًا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.