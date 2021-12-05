محمد حفظي: «القاهرة السينمائي» حقق رقما قياسيا هذا العام في عدد التذاكر

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، إنه استمد طاقة إيجابية كبيرة من صناع السينما الذين حضروا مهرجان القاهرة السينمائي على مدار أيامه الماضية، معربًا عن فرحته الكبيرة بحالة الرضا التي لمسها من ضيوف المهرجان وجمهوره.

رقم قياسي جديد لمهرجان القاهرة السينمائي

وكشف «حفظي»، خلال حفل ختام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع مباشرة على شاشة dmc، عن أن الدورة الحالية من المهرجان حققت رقما قياسيا جديدا على مستوى عدد التذاكر التي تم بيعها، بعد وصوله إلى 40 ألف تذكرة، موضحًا أنه قبل هذه الدورة، كانت أكثر دورة بيعت تذاكر عروضها هي الدورة الـ 41، بمعدل 38 ألف تذكرة.

حضور طاغٍ للجمهور بمهرجان القاهرة

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أن ما يميز هذه الدورة أيضا ليس الحضور الطاغي على مستوى العروض السينمائية فقط، ولكن الندوات أيضا.

وواصل: «سعيد كمان أن السجادة الحمرا، كل يوم كان عليها نجوم وعروض سينمائية ونشاطات بشكل يومي مستمر».

وأردف: «لو تم اختياري العام القادم من جديد رئيسا للمهرجان، فأنا على استعداد تام وأبذل أقصى جهد حتى يحقق هذا المهرجان النجاح الذي يليق به، مؤكدًا أنه ينظر لهذا الأمر على أنه مسؤلية كبيرة».

وشهدت الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، على مدار الأيام العشرة الماضية، حضورا كبيرا من نجوم السينما في مصر والعالم العربي.

كما أن هذه الدورة، شهدت تكريم نيللي وكريم عبد العزيز.