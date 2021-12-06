«ميتا» تطلق حملة «حِب المحلي» لمساعدة الشركات الصغيرة.. للعام الثاني

للعام الثاني على التوالي، تتعاون شركة «ميتا» مع وكالة الإعلانات الإقليمية الرائدة «تي بي دبليو إيه -رعد» لإطلاق حملتها المتجددة «حِب المحلي»، للمستخدمين على «فيس بوك» و«إنستجرام» خلال موسم العطلات.

وتهدف الحملة هذا العام إلى إيصال صوت الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجتمعات التي تتواجد فيها، وتقديم مصدر إلهام للمجتمعات حول أهمية كل جهد فردي، حيث تجمع حملة «حِب المحلي» بين المؤثرين المحليين ومنشئي المحتوى والمجتمعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة.

شراكة ميتا مع العديد من الشخصيات العامة

وكجزء من المرحلة التشويقية للحملة، دخلت شركة «ميتا» في شراكة مع العديد من الشخصيات العامة البارزة ومنشئي المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل النجم محمد هنيدي، والمذيع والمدون السعودي فيصل السيف والفنانة المغربية مقدمة برامج الأطفال فاطمة زهرة الإبراهيمي والشيف ليلى فتح الله والفاشونيستا المصرية هادية غالب، الذين سينضمون إلى حملة حِب المحلي وتغيير صورة غلافهم على صفحتكم الخاصة على فيسبوك أو النشر على صفحتهم على إنستجرام الخاصة إلى لوحة «مساحة للإيجار بس لو بتـ #حِب المحلي».

وخلال هذا الأسبوع، سيقدم هؤلاء النجوم هذه المساحة الإعلانية على صفحاتهم على منصة فيسبوك وإنستجرام للإعلان عن الأعمال التجارية المفضلة لديهم.

وقد تم الكشف عن حملة «حِب المحلي» من خلال إعلان فيديو رسمي جديد يدعو الناس لدعم الأعمال التجارية الصغيرة المحلية المفضلة لديهم من خلال تغيير صور الغلاف الخاصة بهم على صفحاتهم على فيسبوك ونشرها كذلك على قصصهم على إنستجرام.

كام تم توجيه دعوة الجمهور من المناصرين لتلك الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية والمتاجر لاستخدام الوسوم الخاصة بهذه الأعمال التجارية وكذلك وسم #حِب المحلي.

ومن جهته قال ديريا ماتراس، نائب رئيس الشرق الأوسط، أفريقيا، وتركيا لدى «ميتا»: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية رئيسية بالنسبة لنا في «ميتا» لأنها بموقع القلب من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

وتابع «في عامها الثاني، تجسد حملة حِب المحلي، التزامنا بتعزيز تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

تفاعل إبداعي عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم الحملة

ومن خلال دعوة المجتمعات على «فيس بوك» و«إنستجرام»، كان من الملهم لنا أن نرى ذلك التفاعل الإبداعي الواسع الذي قام به منشئو المحتوى والمشاهير والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، ومشاركتهم للقصص الشخصية وتجاربهم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس فعلياً شعار الحملة "إنه ليس مجرد عمل، بل علاقة شخصية".

وبهذه المناسبة، قال رضا رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تي بي دبليو إيه - رعد»: «نحن متحمسون للشراكة مع ميتا للعام الثاني من خلال حملتها #حِب المحلي المخصصة للجمهور».

ويعكس الإعلان الترويجي الرئيسي للحملة خمس قصص انتقيناها بعناية وتم تصويرها في مصر والأردن ولبنان والمغرب، وتضم مجموعة حقيقية ومتنوعة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتاجر المحلية، والذين يشاركون تجاربهم اليومية وحكاياتهم الشخصية.

وأردنا هذا العام التأكيد على أن الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي تمثل أشخاصاً تربطنا بهم علاقات ممتد بأسمائهم الموجودة على اللافتات.

وكانت وكالة الإعلانات «تي بي دبليو إيه -رعد» قد طورت وأنتجت مجموعة كبيرة المقاطع والمحتوى المصور لصالح حملة «حِب المحلي»، من بينها مقاطع الفيديو والقصص والمقابلات مع أصحاب الأعمال الصغيرة التي تدعوا جميعها إلى التفاعل مع أهداف الحملة.

وكانت شركة «ميتا» أطلقت حملة حِب المحلي في عام 2020 في أعقاب انتشار الجائحة عبر مجموعة تطبيقاتها؛ «فيس بوك وإنستجرام ومسنجر وواتس آب» وذلك ضمن التزام الشركة بدعم الشركات والأعمال التجارية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة.