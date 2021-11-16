جروب «واتس آب» لـ غرفة عمليات السيول يضم 300 مسؤول لمتابعة الأمطار

قال المهندس، محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة أنشأت جروب على واتس آب باسم «غرفة عمليات السيول»، مشترك به ما يقرب من 300 من كبار المسؤولين بالحكومة، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري وأخرون، بحيث أي معلومة يصل إليها مركز التنبؤأت تخص الأمطار تصل إلى كل المسؤولين في التوقيت ذاته.

«الري»: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد غدا

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفية غدا على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل هذه الأمطار إلى شمال سيناء والقاهرة، وأن هناك احتمال أيضا لسقوط أمطار خفيفة بعد غد الخميس، على أجزاء من محافظات الوجه البحري.

«الري»: التغيرات المناخية وراء أمطار أسوان الأخيرة

وردا على ما إذا كانت تعرضت محافظة أسوان لسقوط حوالي 8 ملايين متر مكعب من المياه خلال الأمطار التي تساقطت عليها بالأيام الأخيرة، لفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن المحافظة تعرضت لكمية كبيرة من المياه، كاشفًا أن ذلك يعود إلى ظاهرة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، والتي أصبحت ظاهرة أكثر تطرفا.

وأوضح أن مركز تنبوؤات وزارة الري، يتنبأ بحالة الطقس على مستوى الثلاث أيام القادمة فقط، مصرحا أن هناك جروب على واتس أب باسم «غرفة عمليات السيول»، مشترك به ما يقرب من 300 من كبار المسؤولين بالحكومة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الري وأخرون، بحيث أي معلومة يصل إليها مركز التنبؤأت تخص الأمطار تصل إلى كافة المسؤولين في ذات التوقيت.

وأردف كمية الأمطار التي من المتوقع أن تتساقط غدا وخلال الأيام القادمة، ليست بالكثيرة بشكل مبالغ فيه، ومؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية كل الاستعدادات الخاصة لهذه الأمطار، متابعا: «حرصنا على تخفيض منسوب المياة بالترع والمصارف بمحافظات الوجه البحري في الفترة الأخيرة، بحيث أن كمية الأمطار التي ستساقط تجد الترع والمصارف منفذ لها، بدلا من أن تتسبب في غرق أي أماكن».