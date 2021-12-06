وزير الاتصالات يشهد ختام المسابقة الإفريقية والعربية الـ22 للبرمجيات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، لديها فرص واعدة للتنمية فى ظل ما تتمتع به من مزايا أبرزها أن 60٪ من مواطني المنطقة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، وبالتالي فهو اقليم شاب قادر على استيعاب مستحدثات العصر وتطويع التكنولوجيا لمجابهة التحديات التي تواجهه بشكل خاص وتواجه الإنسانية بوجه عام.

11 مليون شاب يدخلون سوق العمل في أفريقيا سنويا

وأوضح أن سوق العمل في أفريقيا والشرق الأوسط يواجه تحديات نظرا لدخول 11 مليون شاب كل عام لسوق العمل، مقابل 3.6 مليون فرصة عمل، ينتجها الاقتصاد الجمعي في هذا الإقليم، مشيرا إلى الاستفادة من فرص العمل التي يتيحها قطاع المهنيين المستقلين والتي تتجاوز حدود البلد والإقليم لتصبح المنافسة في العمل عالمية حيث يبلغ حجم هذا القطاع أكثر من 36 مليار دولار عام 2021 وينمو بنسب تتجاوز 20٪ ويعمل به أكثر من 6 ملايين شاب، منوها إلى أن أصحاب المعرفة والخبرة العملية هم القادرين على المنافسة في هذا السوق العالمي.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال ختام فعاليات المسابقة الإفريقية والعربية 22 للبرمجيات، لطلاب الجامعات ACPC 2021 التى عقدت فعاليتها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الأقصر، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة في مجال البرمجة بعدد 150 فريقا من 22 دولة عربية وأفريقية.

اختفاء أكثر من 85 مليون فرصه عمل

وأضاف الوزير فى كلمته أنه المتوقع خلال الأعوام من 2021 الى 2025 أن تندثر أكثر من 85 مليون فرصه عمل وفي مقابلها ستخلق 125 مليون فرصة عمل حيث ستندثر كافة الأعمال الروتينية المكررة التي ستستطيع الأنظمة تنفيذها على نحو أدق وبكلفة أقل، وسيبقى حكرا على الانسان القدرة على الإبداع والفكر الخلاق واستحداث حلول، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاسم المشترك لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات والصناعات فى مختلف الدول بما يزخر به من فرص.

واستعرض «طلعت»، أهم التغيرات الحالية التي يشهدها العالم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة والتي تتيح فرص وتفرض تحديات، مشيرا الى أن الزيادة الهائلة في أعداد الذين هاجروا من الأماكن الريفية إلى الأماكن الحضرية حول العالم تمثل فرصا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث زادت نسبة المواطنين الذين يسكنون في المدن بنحو 30% في منتصف القرن العشرين، لتصل النسبة حاليا إلى أكثر من 55%، ومن المتوقع زيادة الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 تريليون دولار في العام الماضي إلى 4.5 تريليون دولار حول العالم في عام 2022، كما ستبلغ موازنة الانفاق علي التحول الرقمى على مستوى العالم أكثر من 2.8 تريليون دولار .

تنفيذ مبادرة «أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية»

وأشار «طلعت»، إلى محاور التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والدول العربية والإفريقية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتى من بينها تنفيذ مبادرة «أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2018 خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ؛ حيث تم تدريب 10 آلاف شاب وشابة من أكثر من 20 دولة عربية وإفريقية على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إنشاء أكثر من 100 شركة عربية وأفريقية

ولفت إلى إنشاء أكثر من 100 شركة عربية وأفريقية، موضحا أنه يتم التعاون مع مجموعة من الدول الأفريقية لإطلاق كابل هارب وهو أول كابل بحرى يلتف حول أفريقيا والذى سيسهم فى تمكين عدد أكبر من الشباب فى مختلف الدول الأفريقية سواء تلك الساحلية أو الحبيسة من نفاذ أكبر على الشبكة الدولية للمعلومات وبالتالى قدرة أكبر على تلقى التدريب والمنافسة فى سوق العمل، كما يتم التعاون مع الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية لوضع مجموعة من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

كما أعرب «طلعت»، عن سعادته بتواجده في هذا المحفل الذي يضم شباب واعد من دول مختلفة يتبارون فيما بينهم ارتكازا على العلم والتكنولوجيا والمعرفة، مشيدا بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأشار إلى تميز المسابقة بكونها تقام على أرض مدينة الأقصر التي تزخر بالعمل الابتكاري والفكر الإبداعي والأداء الجمعي في كافة معالمها سواء التي بناها الأجداد منذ أكثر من 4 آلاف سنة وأيضا النهضة التي تشهدها فى المرحلة الراهنة.

وفى ختام كلمته، دعا السيد الوزير الشباب إلى التفوق للاستفادة من الفرص غير المسبوقة والمتاحة فى سوق العمل وريادة الأعمال ومواجهة التحديات الحالية المتمثلة فى المنافسة القوية.

فيما أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية، بيت خبرة عربي يقوم بدوره كمنظمة عربية متخصصة، كما تعد واحدة من أفضل الجامعات في مصر والوطن العربى، مشيرا إلى أن الأكاديمية لديها ثمانية أفرع في مصر واثنين خارج مصر، موجها الشكر لشركاء النجاح القائمين على تنظيم البطولة والرعاة وكافة المشاركين والمتسابقين، معربا عن تقديره لرعاية السيد رئيس الوزراء للمسابقة، كما وجه الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفيرها كافة المطالب التى تقدمت بها الاكاديمية.

وفى ختام الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت والدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة، في حضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.