ملحنون يفتحون النار على عمرو مصطفى: «شايف نفسه إله الموسيقى»

فتح عدد من الملحنين والموزعين النار على عمرو مصطفى، بسبب سخريته منهم، عبر السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنهم لا يقدمون أعمالا فنية موسيقية هادفة وقوية يواجهون بها موسيقى المهرجانات التي ما زالت منتشرة فى الأوساط المصرية والعربية.

عزيز الشافعي: «لو عرفت تكتب ذريع صح ماكونتش هتشوف فشل»

كان مصطفى قد هاجم زملاءه من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، أوضح فيه أنه خلال الفترة التي ابتعد فيها عن التلحين ظهرت موسيقى المهرجانات، وأن زملاءه غير قادرين على التصدي لهم بسبب موسيقاهم غير الرائجة مثل المهرجانات.

وأشار الفنان والملحن عمرو مصطفى في حديثه، إلى أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على تقديم أعمال جيدة ستقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وهو الأمر الذي استفز زملاءه، وقرروا الهجوم عليه، ليعلق الفنان عزيز الشافعي عليه، قائلا: «ماهو أنت لو عرفت تكتب ذريع صح مكونتش هتشوف فشل ولا حاجة».

محمد يحيي يرد على عمرو مصطفى

ورد محمد يحيي، قائلا:«يلا يا عمرو أنقذ الصناعة بعد فشلنا كلنا فشل زريع، إنت والله العظيم بتصعب عليا فكرة إنك دايما شايف نفسك إله الموسيقى عند القدماء المصريين»

توما: الاحترام ده شىء أساسي اتعلمناه من الأجيال اللي قبلنا

فى حين رد الموزع توما، قائلا: «الحمد لله الواحد بيحترم كل زمايله الفنانين، ومابيقللش من أي حد حتى بنبارك لبعضنا على شغلنا، وبالأخص الموزعين كلهم حبايبي وأصحابي حتى قبل ما أوزع علاقتي بكل الناس محترمة وبحترم نفسي عشان الاحترام ده شىء أساسي اتعلمناه من الأجيال اللي قبلنا ربنا يهدي».

يذكر أن آخر ألبومات عمرو مصطفى التي طرحت في السوق كانت عام 2019 وحملت اسم «لعبت مع الأسد».