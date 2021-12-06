انطلاق مؤتمر المصريين للتنمية المستدامة والاستثمار 13 ديسمبر

تعقد جمعية مجموعة المصريين للتنمية، مؤتمرا تحت عنوان «تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية»، موضحة أن أهداف ومحاور المؤتمر تتمثل في التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل التعاون بين الجهات المعنية «شركاء النجاح» في إطار بروتوكولات التعاون، وتدشين مبادرة «إنتاج مصر» باعتبارها مشروع قومي.

المؤتمر في إطار رؤية مصر 2030

وقالت في بيان لها، إن المؤتمر يأتي فى إطار رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البيئة ووزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة وجهاز تنمية المشروعات.

مؤتمر المصريين للتنمية المستدامة

وأكدت أن مؤتمر المصريين للتنمية المستدامة والاستثمار يعقد في دورته الثانية خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر 2021 بقاعة المسرح الكبرى متحف الحضارات - الفسطاط.