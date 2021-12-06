«التنمية الحضارية»: الانتهاء من تسكين المواطنين بمشروع «معا» مطلع 2022

قال أحمد هشام، مهندس استشاري بصندوق التنمية الحضارية «تطوير العشوائيات» سابقاً، إن مشروع «معا» لتطوير العشوائيات، الذي يقع في مدينة السلام، يعد واحداً من المشروعات السكنية التي وفرتها الدولة كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتم تنفيذه بالتعاون بين صندوق التنمية الحضارية، ومؤسسة معاً، ومحافظة القاهرة، لتنسيق نقل سكان المناطق العشوائية بالقاهرة، ومن المتوقع الانتهاء من تسكين المواطنين به مع بداية 2022.

تسكين 3474 أسرة من عزبة أبو قرن

وأشار المهندس الاستشاري في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه حتى الآن تم نقل 3474 أسرة من عزبة أبو قرن، وتسكينها داخل مشروع معا، وذلك من إجمالي 4416 وحدة سكنية تم تنفيذها داخل المشروع، كسكن بديل لسكان عزبة أبو قرن، كما تم تعيين رئيس جهاز للمشروع للإدارة والإشراف على المشروع بأكمله.

تسكين من 30 إلى 40 أسرة يوميا

وأوضح «هشام»، أن مشروع «معا» لتطوير العشوائيات، يستقبل يوميا من 30 إلى 40 أسرة، من عزبة أبو قرن، وتسكينها داخل المشروع، لافتا إلى أنه فور وصول سكان منطقة عزبة أبو قرن إلى مشروع معاً، يتم تسليمهم الوحدات كاملة التشطيب والفرش، وبها جميع الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها كل شقة.

ولفت المهندس الاستشاري إلى أن هناك نموذجين لمساحة الشقق داخل مشروع معا، يتم تسكين السكان بهما، وفقا لعدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى وجود شقق مساحتها 65 متراً، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ونموذج آخر مساحته 75 متراً، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

أما بالنسبة للمشروعات التي يجري تنفيذها داخل المشروع خلال هذه الفترة، أكد أنه جار العمل داخل منطقة الكنيسة، ومركز الشباب، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية، ومنها منطقة الورش الحرفية، التي تضم 61 ورشة، ومنطقة للمركز الطبي.