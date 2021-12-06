كيروش يعلن غياب أفشة عن مباراة الجزائر بسبب الإصابة

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن عدم جاهزية محمد مجدي أفشة صانع ألعاب نادي الأهلي والمنتخب لمباراة الجزائر، غداً الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب.

كيروش يعلن غياب أفشة عن مباراة الجزائر بسبب الإصابةوقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجزائر: «أفشة غير جاهز لمباراة الغد بنسبة 100%، ولن نخاطر به في هذه المواجهة، بسبب الإصابة».

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