سمير كمونة يسخر من اختيارات كيروش: «خلاص عرفنا إن شخصيتك قوية»

انتقد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، بسبب اختياراته الفنية لقائمة المنتخب في كل معسكر، لاستبعاد عدد من الأسماء المهمة بالنسبة للجماهير المصرية، قائلا: «مينفعشي كل معسكر تستبعدلي اتنين لعيبة من أهم اللعيبة في مصر، زي ما حصل مع أفشة ومحمد شريف في المعسكر الأول، وزي ما حصل مع طارق حامد وزيزو في المعسكر الأخير، عشان تثبتلنا إن شخصيتك قوية، طب يا سيدي متشكرين خلاص عرفنا إن شخصيتك قوية».

وأوضح «كمونة»، خلال استضافته، اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقديمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن استبعاد المدير الفني لهؤلاء اللاعبين أمر غير مفهوم بالمرة، في ظل المستويات القوية التي يقدمونها مع أنديتهم سواء على مستوى المنافسات المحلية أو الأفريقية.

سمير كمونة: شريف وأفشة وطارق حامد وزيزو من أهم اللاعبين في مصر

وأشار كمونة إلى أن ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وثنائي الزمالك طارق حامد وأحمد السيد زيزو، من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية حاليا، ويجب على المدير الفني أن يفكر في كيفية الاستفادة منهم في تحسين الأداء بدلا من استبعادهم ليثبت مدى تمتعه بقوة الشخصية.

وسخر «كمونة» من هذا الأمر المتعلق بحرص المدير الفني البرتغالي على استبعاد نجمين من نجوم الكرة المصرية كل معسكر ليثبت قوة شخصيته، قائلا: «معنى كده المعسكر الجاي، هيستبعد أحمد حجازي وأكرم توفيق، عشان يورينا قوة الشخصية».

وأردف أن المدير الفني عليه أن يعمل على تحقيق التجانس الفني بين اللاعبين في الفترة القادمة، وأن يعمل على تثبيت طريقة اللعب والتشكيل الأساسي للمنتخب، حتى يحدث هذا التجانس.

ونجح المنتخب المصري مؤخرا في التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد تصدره لمجموعته التي تواجد فيها إلى جوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.