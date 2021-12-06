«الصحة العالمية» تصدر تحذيرا بشأن انتشار الملاريا: كورونا تعيق مواجهته

تسببت جائحة فيروس كورونا في التأثير بشكل سلبي على التقدم المحرز في مكافحة مرض «الملاريا» الذي ينقله البعوض، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، قائلة: «إنّ المرض بدأ بالفعل في الاستقرار قبل تفشي الوباء».

فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على الاستقرار لمرض الملاريا

وأصدرت منظمة الصحة العالمية أحدث تقرير عن مرض «الملاريا»، أوضحت فيه أن هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بزيادة 14 مليون حالة عن العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع العدد التقديري للوفيات من المرض قفز من 69 ألفا إلى 627 ألفا، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، وأن نحو ثلثي الوفيات الإضافية ارتبطت باضطرابات في توفير الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها أثناء تفشي الوباء.

تفشي حالات الملاريا في إفريقيا

وذكرت منظمة الصحة أنّ منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد شكلت حوالي 95٪ من جميع حالات الملاريا و96٪ من مجموع الوفيات، ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 80٪ من الوفيات في المنطقة كانت بين الأطفال دون سن الخامسة.

وشددت المنظمة على أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، مشيرة إلى توقعها في وقت مبكر من الوباء أن انقطاع الخدمة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة وفيات الملاريا.

وفي سياق متصل قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «قبل تفشي فيروس كورونا، كانت المكاسب على الصعيد العالمي ضد الملاريا قد ارتفعت»، مضيفا «بفضل العمل الجاد لوكالة الصحة العامة في البلدان المتضررة من الملاريا، لم تتحقق أسوأ التوقعات لتأثير كورونا على هذه المكاسب حتى الآن»، مشددا «نحن بحاجة إلى تسخير نفس هذه الطاقة والالتزام لعكس النكسات التي يسببها الوباء وتسريع وتيرة التقدم ضد هذا المرض قبل انتشاره بقوة».